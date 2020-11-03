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Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:42 1911
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:25 143
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 2037 3
Яремчук у ТОП-5 бомбардирів Гента за останні 40 років
Сьогодні 10:26 380
Легендарного Гіггза заарештували за напад на свою дівчину
Сьогодні 10:10 702
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:52 864
Дубль Мерседес, який приніс 7-й поспіль Кубок Конструкторів. Огляд гонки
Сьогодні 08:11 298
Барселона – Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:58 746
Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 01:17 2297
Барселона хоче відправити Динамо на карантин
Вчора 21:58 3511
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Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу Valeriy Ruchka
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Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було Valeriy Ruchka
31.10.2020 15:04 6340
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
31.10.2020 14:33 383
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА Valeriy Ruchka
31.10.2020 09:54 1138
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 11:15 174376
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Футбол 2 дивитися в прямому ефірі онлайн

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Також: Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Перегляд телеканалу коштує 109 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.