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Динамо взимку спробує підписати улюбленця Суркіса

Сьогодні 18:40 1794 0
Драгович може повернутися в український клуб
Динамо взимку спробує підписати улюбленця Суркіса
#Драгович, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник леверкузенського Баєра і збірної Австрії Александар Драгович взимку може вдруге в кар'єрі стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

У цьому зацікавлені і президент столичного клубу Ігор Суркіс, і сам футболіст.

"Гравець бажає повернутися. Президент клубу досі вважає його одним з найкращих легіонерів в історії. Влітку завадили тертя по сумі зарплати і той факт, що контракт Драговича з Баєром закінчується в червні 2021 року. Взимку переговори будуть продовжені. Звісно, німці за півроку до закінчення контракту будуть більш поступливими. Саме Драгович і є основною кандидатурою на посилення позиції центрального захисника", - сказано в повідомленні.

Александар Драгович перейшов з Динамо в Баєр влітку 2016 роки за 21 мільйон євро. Нині вартість австрійця оцінюється в 5,2 мільйона євро.

Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.

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