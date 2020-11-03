 Megogo онлайн - смотреть Шахтер - Боруссия - прямая трансляция - футбол 1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:3. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:20 5147
Шахтар - Боруссія М: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:24 486
Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 20:08 4112
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Сьогодні 18:28 644
Маліновський у команді тижня 6-го туру Серії А
Сьогодні 14:23 664
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Сьогодні 13:50 504
У Палаці спорту зроблять госпіталь для хворих на коронавірус
Сьогодні 13:25 384
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:25 303
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 2479 3
Яремчук у ТОП-5 бомбардирів Гента за останні 40 років
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Півзахисник Дніпра-1 забив шалений гол у ворота Динамо
Півзахисник Дніпра-1 забив шалений гол у ворота Динамо Valeriy Ruchka
31.10.2020 20:48 940
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу Valeriy Ruchka
31.10.2020 18:17 575
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було Valeriy Ruchka
31.10.2020 15:04 6402
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
31.10.2020 14:33 396
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Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Сьогодні 18:25 34180 1
Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

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Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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