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Шахтар змінив рішення щодо домашнього стадіону для єврокубків

Олег Дідух — 8 червня 2025, 19:10
Шахтар змінив рішення щодо домашнього стадіону для єврокубків
ФК Вісла Краків

Донецький Шахтар змінив своє рішення щодо домашнього стадіону на матчі єврокубків сезону-2025/26.

Про це повідомляє Томаш Влодарчик.

Раніше повідомлялося про те, що Шахтар гратиме на стадіоні Краковія імені Йозефа Пілсудського в польському Кракові. За інформацією Влодарчика, донецький клуб гратиме в Кракові, проте на іншій арені: йдеться про стадіон імені Хенрика Реймана, який належить Віслі. Ця споруда розрахована на 33 130 глядачів.

При цьому, Шахтар розглядає можливість не лише оренди стадіону, а й доручення організації своїх матчів Віслі.

Нагадаємо, Шахтар завершив сезон-2024/25 в УПЛ на третьому місці в чемпіонаті та розпочне свій єврокубковий шлях із першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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