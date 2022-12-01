Нідерланди - США: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 3 грудня, 2022 рік. 17:00 НІДЕРЛАНДИ - США Міжнародний стадіон Халіфа (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр -

Збірні Нідерландів і США зіграють в першому матчі стадії 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2022. Матч заплановано на суботу, 3 грудня о 17:00 за київським часом на Міжнароджному стадіоні Халіфа.

Нідерланди

Місце в рейтингу ФІФА - 8

Для помаранчевих цей ЧС - одинадцятий. Тричі команда грала в фінальному матчі (1974, 1978, 2010), однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014 - посіли 3 місце. Минулу першість Нідерланди пропустили - не змогли подолати кваліфікацію.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу G і напряму потрапила на турнір.

Фінальна частина

Досить впевнено виграли групу A, набравши 7 очок - перемоги над Сенегалом і Катаром і нічия з Еквадором.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4-3 4 4 Катар 3 0 0 3 1-7 0

Склад

Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).





Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).





Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).





Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

США

Місце в рейтингу ФІФА - 16

Збірна США водинадцяте грає у фінальній частині ЧС. Найвищим досягненням є бронзові медалі на ЧС-1930.

Фінальна частина

Американці грали в квартеті B, де посіли друге місце, зігравші двічі внічию і здобувши одну перемогу.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 3 2 1 0 9-2 7 3 США 3 1 2 0 2-1 5 2 Іран 3 1 0 2 4-7 3 4 Вельс 3 0 1 2 1-6 1

Склад

Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія).

Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл).

Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія).

Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 6 матчів (усі товариські) - у Нідерландів 5 перемог, у США - 1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Нідерландів - 1,98, на перемогу США - 4,4, на нічию - 3,25.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний час (1:1) та вихід в чвертьфінал США.

Пряма трансляція

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