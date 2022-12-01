Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 615
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 246
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Сьогодні 00:30 4028
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 588
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5718
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Вчора 18:57 2348
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:55 511
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Вчора 15:56 672
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Вчора 10:24 610
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
29.11.2022 23:33 731
Прямі трансляції

Нідерланди - США: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 10:02 250 0
Нідерланди - США: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Плей-оф, 1/8 фіналу
3 грудня, 2022 рік. 17:00

НІДЕРЛАНДИ - США
Міжнародний стадіон Халіфа (Аль-Раян, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Нідерландів і США зіграють в першому матчі стадії 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2022. Матч заплановано на  суботу, 3 грудня о 17:00 за київським часом на Міжнароджному стадіоні Халіфа.

Нідерланди

  • Місце в рейтингу ФІФА - 8

Для помаранчевих цей ЧС - одинадцятий. Тричі команда грала в фінальному матчі (1974, 1978, 2010), однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014 - посіли 3 місце. Минулу першість Нідерланди пропустили - не змогли подолати кваліфікацію.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу G і напряму потрапила на турнір.

Фінальна частина

Досить впевнено виграли групу A, набравши 7 очок - перемоги над Сенегалом і Катаром і нічия з Еквадором.

1-й тур
Сенегал - Нідерланди - 0:2
2-й тур
Нідерланди - Еквадор - 1:1
3-й тур
Нідерланди - Катар - 2:0
М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7
2  Сенегал Сенегал 3 2 0 1 5-4 6
3  Еквадор Еквадор 3 1 1 1 4-3 4
4  Катар Катар 3 0 0 3 1-7 0

Склад

      • Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).
      • Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).
      • Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).
      • Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

США

      • Місце в рейтингу ФІФА - 16

Збірна США водинадцяте грає у фінальній частині ЧС. Найвищим досягненням є бронзові медалі на ЧС-1930.

Фінальна частина

Американці грали в квартеті B, де посіли друге місце, зігравші двічі внічию і здобувши одну перемогу.

1-й тур
США - Вельс - 1:1
2-й тур
Англія - США - 0:0
3-й тур
Іран - США - 0:1
М Команда І В Н П Г О
1  АнгліяАнглія 3 2 1 0 9-2 7
3  США США 3 1 2 0 2-1 5
2  Іран Іран 3 1 0 2 4-7 3
4  Вельс Вельс 3 0 1 2 1-6 1

Склад

  • Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія).
  • Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл).
  • Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія).
  • Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 6 матчів (усі товариські) - у Нідерландів 5 перемог, у США - 1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Нідерландів - 1,98, на перемогу США - 4,4, на нічию - 3,25.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний час (1:1) та вихід в чвертьфінал США.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2189
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5718
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 4028
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8696
Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Саудівська Аравія - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2213
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 2348
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10265
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6449 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11531 3
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22681
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70391 5
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29491