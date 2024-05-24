Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи U-23

Жіноча збірна України з боротьби стала першою в медальному заліку чемпіонату Європи U-23, що завершився в азербайджанському Баку. Зазначимо, що жіночі змагання відбувалися за правилами вільної боротьби.

Українки виграли загальний залік зі 168 балами в активі. Другою стали борчині з Туреччини, господарки турніру з Азербайджану.

Нагадаємо, що українки завоювали три золоті нагороди, три срібних, а також одну бронзу.

Напередодні чемпіонками Європи стали Лілія Маланчук та Ірина Бондар. Також золото на рахунку Марії Орлевич.