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Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи U-23

Станіслав Лисак — 24 травня, 21:44
Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи U-23

Жіноча збірна України з боротьби стала першою в медальному заліку чемпіонату Європи U-23, що завершився в азербайджанському Баку. Зазначимо, що жіночі змагання відбувалися за правилами вільної боротьби.

Українки виграли загальний залік зі 168 балами в активі. Другою стали борчині з Туреччини, господарки турніру з Азербайджану.

Нагадаємо, що українки завоювали три золоті нагороди, три срібних, а також одну бронзу.

Напередодні чемпіонками Європи стали Лілія Маланчук та Ірина Бондар. Також золото на рахунку Марії Орлевич.

Лілія Маланчук Марія Орлевич Ірина Бондар Чемпіонат Європи з боротьби U-23

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