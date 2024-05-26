Абрамов завоював срібло в останній день молодіжного чемпіонату Європи

Українець Микита Абрамов став срібним призером чемпіонату Європи U-23 з вільної боротьби, що триває в азербайджанському Баку.

У фінальній сутичці український борець, що виступає у ваговій категорії до 61 кг, зазнав поразки від нейтрального спортсмена Башира Магомедова.

У бронзовому фіналі вагової категорії до 92 кг Денис Сахалюк поступився молдавському спортсмену Іону Дем'яну.

Напередодні Владислав Абрамов завоював бронзову медаль європейської першості.

Раніше Чемпіон повідомляв, що жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи.