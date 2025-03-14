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Троє українських борців змагатимуться за медалі в останній день чемпіонату Європи U-23

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 09:31
Троє українських борців змагатимуться за медалі в останній день чемпіонату Європи U-23
Михайло Вишнивецький
photo.uww.org

Сьогодні, 14 березня, у Тирані відбудеться завершальний день чемпіонату Європи з боротьби U-23.

За медалі боротимуться три представники України – Богдан Гришин та Олег Халілов очікують на суперників для сутички за бронзові нагороди.

Єгор Якушенко змагатиметься із представником Естонії Річардом Карельсоном за золото чемпіонату Європи.

Розклад сутичок українців на 14 березня:

  • 20:00. Богдан Гришин (60 кг)
  • 20:28. Олег Халілов (72 кг)
  • 21:12. Єгор Якушенко – Річард Карельсон (97 кг)

Нагадаємо, напередодні українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U-23, а Михайло Вишнивецький виграв золотого турніру.

Чемпіонат Європи з боротьби U-23

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