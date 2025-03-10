Українські борці здобули дві медалі молодіжного чемпіонату Європи в Албанії

Українські спортсмени Нарек Погосян та Давід Мчедлідзе стали бронзовими призерами молодіжного чемпіонату Європи з боротьби, який проходить в албанській Тирані.

Погосян виступав у ваговій категорії до 70 кг. В 1/8 фіналу він програв представнику Азербайджана Канану Хейбатов (0:10), а в поєдинку другого шансу Нарек здолав болгарина Калояна Атанасова (4:0).

У битві за "бронзу" Погосян переміг Мухаммада Абдурахманова з Бельгії (2:0) та посів місце на подіумі чемпіонату Європи.

А у ваговій категорії до 97 кг боротьби вільного стилю змагався Давід Мчедлідзе, який успішно подолав кваліфікацію, здобувши перемогу над грузином Мерабом Сулейманішвілі (6:4). У чвертьфіналі був переможений поляк Тарок Шагінян (3:1).

На жаль, на стадії півфіналу Давід поступився "нейтральному" атлету Владиславу Казлову (0:2). Проте в бронзовому поєдинку Мчедлідзе переміг грека Ніколаоса Караваноса (6:1).

Давід Мчедлідзе UWW

На цьому медальні здобутки українців можуть не закінчитися, оскільки вони змагатимуться за чотири комплекти нагород.

У фіналі до 125 кг виступатиме Володимир Кочанов. А ще три бронзові медалі можуть принести Денис Сагалюк (92 кг), Богдан Олійник (74 кг) та Микита Абрамов (61 кг).

Нагадаємо, що вчора Ярослава Магучіх вчергове виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні.