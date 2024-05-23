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Українки завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-23

Станіслав Лисак — 23 травня, 21:40
Українки завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-23

Три українських борчині здобули медалі на чемпіонаті Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку. Зазначимо, що жіночі змагання відбуваються за правилами вільної боротьби.

Золото у ваговій категорії до 76 кг завоювала Марія Орлевич, яка у фіналі здолала німкеню Лауру Куен (6:0).

Поразки у фінальній сутичці зазнали Марія Винник та Манола Скобельська. Винник поступилася Йонні Мальмгрен у ваговій категорії до 55 кг, а Скобельська програла нейтральній спортсменці з Росії Єлізавєті Пєтляковій у змаганнях до 68 кг.

Ще чотири українки поборються за медалі завтра, 24 травня. О 17:00 почнуться поєдинки за участі Надії Сокловської, Ірини Бондар, Лілії Маланчук та Соломії Винник.

Напередодні бронзову нагороду на ЧЄ завоював Олег Халілов.

Марія Винник Манола Скобельська Марія Орлевич

Манола Скобельська

Скобельска та Винник вийшли у фінал чемпіонату Європи U-23

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