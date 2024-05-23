Українки завоювали три медалі на чемпіонаті Європи U-23

Три українських борчині здобули медалі на чемпіонаті Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку. Зазначимо, що жіночі змагання відбуваються за правилами вільної боротьби.

Золото у ваговій категорії до 76 кг завоювала Марія Орлевич, яка у фіналі здолала німкеню Лауру Куен (6:0).

Поразки у фінальній сутичці зазнали Марія Винник та Манола Скобельська. Винник поступилася Йонні Мальмгрен у ваговій категорії до 55 кг, а Скобельська програла нейтральній спортсменці з Росії Єлізавєті Пєтляковій у змаганнях до 68 кг.

Ще чотири українки поборються за медалі завтра, 24 травня. О 17:00 почнуться поєдинки за участі Надії Сокловської, Ірини Бондар, Лілії Маланчук та Соломії Винник.

Напередодні бронзову нагороду на ЧЄ завоював Олег Халілов.