Українець Вишнивецький став чемпіоном Європи U-23 з боротьби

Михайло Вишнивецький здобув чергову нагороду для України на чемпіонаті Європи U-23 з боротьби, який відбувається у Тирані, Албанія.

Українець виявився сильнішим за "нейтрального" Магомеда Алічуєва в категорії до 130 кг греко-римського стилю.

У півфіналі Вишнивецький здолав грузинського спортсмена Сабу Чілашвілі, а у 1/4 фіналу переміг Рамзіка Курдяна з Вірменії.

Інший представник України, Іван Чмир, не зміг поборотись за медалі у категорії до 87 кг, посівши п'яте місце.

Зазначимо, що в категорії до 97 кг до фінального етапу змагання вийшов Єгор Якушенко. Богдан Гришин боротиметься за бронзові нагороди в категорії до 60 кг, а Олег Халілов спробує виграти відповідні медалі у ваговій категорії до 72 кг.

Нагадаємо, напередодні українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи U-23.