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Україна виграла 13 медалей на чемпіонаті Європи U-23

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 09:05
Україна виграла 13 медалей на чемпіонаті Європи U-23
Михайло Вишнивецький
uww.org

У албанській Тирані завершився чемпіонат Європи U-23 з боротьби, на якому українські спортсмени здобули загалом 13 медалей.

Греко-римська боротьба принесла Україні 3 медалі – 2 золота й 1 бронзу. Чемпіонами Європи стали Єгор Якушенко (97 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг).

Найбільше медалей Україні принесла жіноча боротьба – 1 золото, 2 срібла та 2 бронзи. Медаль найвищого гатунку виграла Ірина Бондар, якій вдалося третій рік поспіль тріумфувати на цьому турнірі.

Крім того, у вільному стилі серед чоловіків наші борці виграли 1 срібну та 4 бронзові нагороди.

Чемпіонат Європи з боротьби U-23

Чемпіонат Європи з боротьби U-23

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