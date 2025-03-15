Україна виграла 13 медалей на чемпіонаті Європи U-23

У албанській Тирані завершився чемпіонат Європи U-23 з боротьби, на якому українські спортсмени здобули загалом 13 медалей.

Греко-римська боротьба принесла Україні 3 медалі – 2 золота й 1 бронзу. Чемпіонами Європи стали Єгор Якушенко (97 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг).

Найбільше медалей Україні принесла жіноча боротьба – 1 золото, 2 срібла та 2 бронзи. Медаль найвищого гатунку виграла Ірина Бондар, якій вдалося третій рік поспіль тріумфувати на цьому турнірі.

Крім того, у вільному стилі серед чоловіків наші борці виграли 1 срібну та 4 бронзові нагороди.