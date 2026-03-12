Український борець показово відвернувся від прапора Росії на церемонії нагородження

Український борець Артур Костюк висловив мовчазний протест на чемпіонаті Європи U23, що відбувається в сербському місті Зренянин.

Наш спортсмен здобув "бронзу" у ваговій категорії до 86 кг, а переможцем став росіянин Бозігіт Ісламгереєв. Ця континентальна першість стала першим офіційним турніром з 2021 року, де представникам цієї країни знову дозволили виступати з національною символікою.

Під час церемонії нагородження українець показав своє ставлення до такого рішення. Це сталося, коли почав лунати російський гімн.

18-річний борець залишив своє місце на п'єдесталі. Він повернувся спиною до флагштоків із прапорами, висловивши мовчазний протест.

Зазначимо, що загалом на турнірі українські спортсмени здобули чотири медалі. Наші борці виграли одне "срібло" та три "бронзи".