Українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед юніорів.

Про це повідомляє Федерація Греко-римської Боротьби України.

У фіналі вагової категорії до 97 кг Якушенко здобув вольову перемогу над Даріусом Кіферою з Німеччини з рахунком 6:4, поступаючись по ходу поєдинку 0-4. Вони вже зустрічалися у фіналі чемпіонату Європи серед юніорів, тоді перемогу також здобув українець. Для Єгора це перший рік виступів на юніорському рівні.

Варто зазначити, що на початку серпня 2024 року НОК визначив найкращих спортсменів України в липні. Єгор став найкращим юним спортсменом, а його тренер — найкращим наставником юніорів.