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НОК визначив найкращих спортсменів України в липні

Владислав Уткін — 1 серпня, 18:55
НОК визначив найкращих спортсменів України в липні

Фехтувальниця Ольга Харлан та борець Єгор Якушенко були обрані найкращими спортсменами України в липні 2024 року.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Переможці номінацій:

  • Найкраща спортсменка — Ольга Харлан
  • Найкращий тренер — Андреа Теренціо (особистий тренер Харлан)
  • Найкращий юний спортсмен — Єгор Якушенко
  • Найкращий тренер юного спортсмена — Микола Єларіонов (особистий тренер Якушенко)

Харлан стала першою медалісткою України на Олімпіаді-2024. Ольга виборола бронзу в особистому турнірі шаблісток.

Якушенко став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 20 років у ваговій категорії до 97 кг.

Нагадаємо, аналогічні нагороди за червень отримали Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков.

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Ольга Харлан

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