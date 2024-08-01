НОК визначив найкращих спортсменів України в липні
Фехтувальниця Ольга Харлан та борець Єгор Якушенко були обрані найкращими спортсменами України в липні 2024 року.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Переможці номінацій:
- Найкраща спортсменка — Ольга Харлан
- Найкращий тренер — Андреа Теренціо (особистий тренер Харлан)
- Найкращий юний спортсмен — Єгор Якушенко
- Найкращий тренер юного спортсмена — Микола Єларіонов (особистий тренер Якушенко)
Харлан стала першою медалісткою України на Олімпіаді-2024. Ольга виборола бронзу в особистому турнірі шаблісток.
Якушенко став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 20 років у ваговій категорії до 97 кг.
Нагадаємо, аналогічні нагороди за червень отримали Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков.