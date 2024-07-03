Українці здобули золото та бронзу в завершальний день чемпіонату Європи

Українські борці греко-римського стилю здобули золоту та бронзову нагороду на чемпіонаті Європи у віковій групі до 20 років, який проходив у Сербії.

Про це повідомляє Федерація Греко-римської Боротьби України.

У ваговій категорії до 97 кг золото здобув Єгор Якушенко, а у вазі до 82 кг Рамазан Пашаєв переміг представника країни-агресорки. Загалом збірна України посіла 5 місце у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, напередодні Михайло Вишнивецький тріумфував на чемпіонаті Європи U-23 у Баку, Азербайджан.