Трансгендерна борчиня звинувачується в домаганнях до суперниці під час поєдинку: родина подала до суду

Родина юної спортсменки зі штату Вашингтон Каллі Кілер подала позов до федерального суду проти кількох освітніх установ і спортивних організацій після інциденту, що стався під час турніру в грудні минулого року.

Позивачі стверджують, що дівчина зазнала сексуального насильства під час поєдинку з суперником, а відповідальні органи нібито проігнорували їхні подальші звернення.

Згідно з матеріалами позову, Каллі брала участь у шкільному турнірі з боротьби та, як стверджує її родина, не була попереджена про особливі обставини щодо суперника до початку сутички. Після інциденту дівчина звернулася зі скаргами до організаторів та відповідних структур.

Минулого тижня місцеві прокурори повідомили, що не висуватимуть кримінальних обвинувачень у справі, оскільки, на їхню думку, наявних доказів недостатньо для доведення вини поза розумним сумнівом.

Втім, родина спортсменки вирішила продовжити боротьбу в цивільному суді. У позові також зазначається, що його метою є не лише захист інтересів самої дівчини, а й запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Female wrestler sues over 'sexual assault' by transgender fighter during match https://t.co/3XeeQGLG0o pic.twitter.com/Kcbh4O3sYS — New York Post (@nypost) June 12, 2026

Справу додатково загострює той факт, що вона торкається участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях. Правила спортивних асоціацій штату Вашингтон дозволяють виступати відповідно до гендерної ідентичності, тоді як це питання вже давно викликає гострі політичні та суспільні дискусії у США.

Наразі судовий розгляд лише розпочинається, а представники частини відповідачів утримуються від детальних коментарів, посилаючись на конфіденційність інформації та майбутні судові процедури.

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Нагадаємо, напередодні МОК заборонив трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях.

Раніше повідомлялося, що британку Андреа Томпсон було короновано найсильнішою жінкою світу після того, як з'ясувалося, що попередня переможниця Джеймі Букер була трансгендерною жінкою, яка не мала права брати участь у змаганнях.