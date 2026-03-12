Українець Костюк став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23

Український борець Артур Костюк завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026 серед спортсменів віком до 23 років, що проходить у Сербії.

Про це повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

У малому фіналі у ваговій категорії до 86 кг Костюк здолав представника Молдови та виборов бронзову нагороду.

Зазначимо, що у вільній боротьбі українські спортсмени здобули 4 медалі: одне "срібло" та 3 "бронзи".

Іван Примаченко став срібним призером у ваговій категорії 97 кг, Віктор Борган здобув "бронзу" у дивізіоні 65 кг, а в останній день змагань Андрій Шоколюк та Артур Костюк вибороли ще дві бронзові медалі у вазі 61 та 86 кг відповідно.

Далі на молодіжному чемпіонаті Європи змагатимуться представники греко-римської боротьби. Турнір у Сербії триватиме до 15 березня.

Раніше повідомлялося, що українська чемпіонка Європи з вільної боротьби Аліна Акобія-Грушина вперше стала мамою.