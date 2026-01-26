Українська чемпіонка Європи з вільної боротьби вперше стала мамою

26 січня 2026 року українська борчиня Аліна Акобія-Грушина сповістила про поповнення у родині.

Моментами зі щасливої події спортсменка поділилась на своїй сторінці в instagram.

Чемпіонка Європи подякувала лікарям та окремо написала слова вдячності коханому чоловіку, який підтримував її від першої до останньої секунди.

"Наша найбільша перемога. Момент, який неможливо описати словами – лише серцем", – написала новоспечена матуся.

Нагадаємо, що ще у середині листопада 2025 року спортивне подружжя, адже її чоловік Олександр Грушин також є чинним борцем, розкрило стать дитини. У пари народилась донечка.

До слова, Аліна Акобія-Грушина є призеркою чемпіонату світу та Європи, а також дворазовою переможницею Євро. Натомість її чоловік Олександр має за своєю спиною нагороди чемпіонату Європи та інших міжнародних змагань.

Раніше повідомлялось, що колишня перша ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса теж стала мамою.