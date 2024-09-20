Насібов: Це дивно, що громадяни України розмовляють російською
Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вважає дивним, що громадяни України розмовляють російською мовою.
Його слова передає Sport.ua.
"Сумно, що раніше не розумів, що свою мову треба знати. Та не лише я – багато хто не розумів. Це дивно, що громадяни України розмовляють російською, хоча є власна мова, набагато красивіша, навіть крутіша. Якоїсь миті вирішив, що буду поступово звикати до української, розмовляти нею, практикуватися, щоб з часом перейти повністю. Не буду приховувати, дається важко, я навіть репетитора найняв", – сказав Насібов.
Раніше про важливість спілкування українською мовою висловився радник президента київського Динамо Артем Кравець.
Нагадаємо, Насібов є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Перше срібло він здобув на Олімпіаді-2020, що відбулася у 2021 році через пандемію коронавірусу, а друге завоював на Іграх-2024 у Парижі.