Насібов: Це дивно, що громадяни України розмовляють російською

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вважає дивним, що громадяни України розмовляють російською мовою.

Його слова передає Sport.ua.

"Сумно, що раніше не розумів, що свою мову треба знати. Та не лише я – багато хто не розумів. Це дивно, що громадяни України розмовляють російською, хоча є власна мова, набагато красивіша, навіть крутіша. Якоїсь миті вирішив, що буду поступово звикати до української, розмовляти нею, практикуватися, щоб з часом перейти повністю. Не буду приховувати, дається важко, я навіть репетитора найняв", – сказав Насібов.