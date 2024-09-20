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Насібов: Це дивно, що громадяни України розмовляють російською

Андрій Яросименко — 20 вересня, 13:10
Насібов: Це дивно, що громадяни України розмовляють російською
Парвіз Насібов
Getty images

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов вважає дивним, що громадяни України розмовляють російською мовою.

Його слова передає Sport.ua.

"Сумно, що раніше не розумів, що свою мову треба знати. Та не лише я – багато хто не розумів. Це дивно, що громадяни України розмовляють російською, хоча є власна мова, набагато красивіша, навіть крутіша. Якоїсь миті вирішив, що буду поступово звикати до української, розмовляти нею, практикуватися, щоб з часом перейти повністю. Не буду приховувати, дається важко, я навіть репетитора найняв", – сказав Насібов.

Раніше про важливість спілкування українською мовою висловився радник президента київського Динамо Артем Кравець.

Нагадаємо, Насібов є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Перше срібло він здобув на Олімпіаді-2020, що відбулася у 2021 році через пандемію коронавірусу, а друге завоював на Іграх-2024 у Парижі.

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