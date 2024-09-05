Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кравець розкритикував українців, які не спілкуються рідною мовою

Андрій Яросименко — 5 вересня, 13:04
Кравець розкритикував українців, які не спілкуються рідною мовою
Артем Кравець
ФК Динамо

Радник президента київського Динамо Артем Кравець вважає, що всі українці повинні спілкуватися українською мовою.

Його слова передає Tribuna.com.

"Я знав українську, але не спілкувався. Зараз у моєму баченні перехід має бути — і це навіть пояснювати не треба. На нас країна 404 пішла війною, а ми будемо розмовляти їхньою мовою — це неповага до самих себе.

Нещодавно прочитав думку одного свого знайомого. Він публічна особа, і поставив правильне питання. Мовляв, що буде в майбутньому. Якщо хтось спілкуватиметься російською, то треба ставити питання — це українець чи рашист. Тобто такого питання не повинно бути взагалі. Ми повинні себе ідентифікувати як українці, тому маємо спілкуватися українською мовою.

В моєму оточенні не буде людини, яка думатиме по-іншому. Знаю багатьох людей, які перейшли на українську. Можливо не так радикально, як я, але стараються і переходять так точно", — сказав Кравець.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик та сценарист Лієв Шрайбер зіграли у квіз на знання української мови.

війна Динамо Київ Артем Кравець

війна

Ганебна поведінка ексчемпіона світу: поїхав жити до Росії під час повномасштабної війни
Можливо, його під дулом автомата змушують говорити: Мати Алієва, що живе в Росії, прокоментувала заяви сина про Курськ
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон — про життя свого села в окупації
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Цибуленко — про німецьку окупацію
На війні загинув призер Всесвітніх ігор

Останні новини