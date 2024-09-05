Кравець розкритикував українців, які не спілкуються рідною мовою
Радник президента київського Динамо Артем Кравець вважає, що всі українці повинні спілкуватися українською мовою.
Його слова передає Tribuna.com.
"Я знав українську, але не спілкувався. Зараз у моєму баченні перехід має бути — і це навіть пояснювати не треба. На нас країна 404 пішла війною, а ми будемо розмовляти їхньою мовою — це неповага до самих себе.
Нещодавно прочитав думку одного свого знайомого. Він публічна особа, і поставив правильне питання. Мовляв, що буде в майбутньому. Якщо хтось спілкуватиметься російською, то треба ставити питання — це українець чи рашист. Тобто такого питання не повинно бути взагалі. Ми повинні себе ідентифікувати як українці, тому маємо спілкуватися українською мовою.
В моєму оточенні не буде людини, яка думатиме по-іншому. Знаю багатьох людей, які перейшли на українську. Можливо не так радикально, як я, але стараються і переходять так точно", — сказав Кравець.
Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик та сценарист Лієв Шрайбер зіграли у квіз на знання української мови.