Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Відомо, які призові отримають медалісти чемпіонату України з фехтування

Володимир Слюсарь — 26 травня 2026, 19:19
Відомо, які призові отримають медалісти чемпіонату України з фехтування
Федерація фехтування України

Федерація фехтування оголосила призовий фонд чемпіонату України 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

З 29 травня по 1 червня в Києві відбудеться чемпіонат України з фехтування, де зберуться представники всіх видів зброї.

Спортсмени змагатимуться за призовий фонд, загальний розмір якого цьогоріч становить 300 000 гривень.

Переможець особистих змагань отримає 15 тисяч гривень, за друге й треті місця спортсмени отримають 7,5 тисяч та по 3 тисячі гривень кожному з медалістів відповідно.

Крім того, тренер переможця змагань отримає премію в розмірі 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українці завоювали бронзу на Кубку світу в Берні.

фехтування

фехтування

Відома шпажистка Харькова – про заняття з боксу: Це поламало мій мозок
Титулована українська фехтувальниця ризикує пропустити чемпіонат світу та Європи
Влада Харькова: Досвід і шлях, який уже подолано, дозволяють мріяти про "золото" Олімпійських ігор
Українець Кошман показав найкращий результат у карʼєрі на етапі Гран-прі в Колумбії
Український фехтувальник зізнався, що мріє взяти інтерв'ю у Світоліної

Останні новини