Відомо, які призові отримають медалісти чемпіонату України з фехтування

Федерація фехтування оголосила призовий фонд чемпіонату України 2026 року.

З 29 травня по 1 червня в Києві відбудеться чемпіонат України з фехтування, де зберуться представники всіх видів зброї.

Спортсмени змагатимуться за призовий фонд, загальний розмір якого цьогоріч становить 300 000 гривень.

Переможець особистих змагань отримає 15 тисяч гривень, за друге й треті місця спортсмени отримають 7,5 тисяч та по 3 тисячі гривень кожному з медалістів відповідно.

Крім того, тренер переможця змагань отримає премію в розмірі 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українці завоювали бронзу на Кубку світу в Берні.