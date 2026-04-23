Маланчук виграла "срібло" ЧЄ-2026 у категорії 55 кг

Українка Лілія Маланчук стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2026 з вільної боротьби.

У фінальній сутичці (у категорії 55 кг) вона поступилася представниці Румунії Андреа Ані – 0:10.

Для Лілії це був перший фінал у кар'єрі в межах ЧЄ та перша медаль на дорослому рівні. На минулій першості вона програла сутичку за "бронзу".

Раніше триразовою чемпіонкою першості у категорії до 50 кг стала її землячка Оксана Лівач.

Як відомо, Україна вийшла у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.