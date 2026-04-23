Маланчук виграла "срібло" ЧЄ-2026 у категорії 55 кг
Лілія Маланчук
ukrwrestling
Українка Лілія Маланчук стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2026 з вільної боротьби.
У фінальній сутичці (у категорії 55 кг) вона поступилася представниці Румунії Андреа Ані – 0:10.
Для Лілії це був перший фінал у кар'єрі в межах ЧЄ та перша медаль на дорослому рівні. На минулій першості вона програла сутичку за "бронзу".
Раніше триразовою чемпіонкою першості у категорії до 50 кг стала її землячка Оксана Лівач.
Як відомо, Україна вийшла у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026.
Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.
Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.