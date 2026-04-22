Чотири українки вийшли у фінали на чемпіонаті Європи-2026

Чотири українські спортсменки вийшли у фінали змагань з вільної боротьби на чемпіонаті Європи-2026.

Оксана Лівач, яка захищає свій титул у ваговій категорії до 50 кг, на шляху до вирішального бою перемогла, зокрема, і "нейтральну" росіянку Єлизавету Смірнову, бронзову призерку ЧС-2025. Суперницею Лівач по фіналу буде Евін Демірхан із Туреччини.

Анастасія Алпєєва у ваговій категорії до 76 кг також успішно продовжує захист свого чемпііонського титулу. У фіналі її суперницею стане румунка Александра Ангел.

А ось для Лілії Маланчук (55 кг) та Марії Винник (59 кг) це будуть перші в кар'єрі фінали на чемпіонатах Європи. Їхніми суперницями по фіналу будуть Андрея Ана (Румунія) та Йовіта Вжесень (Польща). Усі фінальні поєдинки відбудуться у четвер, 23 квітня.

Єдиною з українок, хто не зумів пробитися до фіналу, стала Манола Скобельська у ваговій категорії до 68 кг. Вона у чвертьфіналі поступилася ексукраїнці Катерині Зелених.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.