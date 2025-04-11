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Маланчук розгромно поступилася у "бронзовому" фіналі на чемпіонаті Європи

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 20:05
Маланчук розгромно поступилася у бронзовому фіналі на чемпіонаті Європи
Лілія Маланчук
ukrwrestling

Українка Лілія Маланчук програла нейтральній спортсменці Наталії Малишевій у сутичці за бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 53 кг.

Рахунок протистояння 11:0 на користь суперниці.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, Україна здобула низку медалей, зокрема, по золоту виграли Оксана Лівач та Анастасія Алпєєва.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.

Выльна боротьба греко-римська боротьба Лілія Маланчук

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