Чепурний після перемоги на етапі Кубку світу відмовився фотографуватися з російським гімнастом

Гімнаст Назар Чепурний відмовився від спільного фото із росіянином Олексієм Усачовим на церемонії нагородження етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку.

Чепурний став переможцем, а Усачов – бронзовим призером.

Після вручення нагород Назар залишив подіум. Японець Танігава Ватару, який став срібним призером, схоже, хотів зробити спільне фото вдвох або, можливо, втрьох, але Чепурний жестами висловив до нього повагу й залишив церемонію.

У фіналі опорного стрибка українець отримав середню оцінку 14,549 за дві спроби.

Раніше 23-річний Чепурний виграв золоту медаль на стартовому етапі Кубка світу в німецькому Коттбусі, де обійшов британця Сола Скотта.

Зазначимо, що до змагань спортсмен готується під керівництвом екстренера збірної України Геннадія Сартинського, якого федерація відсторонила від роботи в команді.