Хоменець, Філіпович та Скобельська виступлять у бронзових фіналах чемпіонату Європи-2025

Українські борчині виступлять у малих фіналах на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У перший змагальний день Олексндра Хоменець та Манола Скобельська виграли свої чвертьфінальні сутички та вийшли до півфіналу. У боротьбі за вихід у фінал Хоменець поступилась нейтральній Єкатєріні Вєрбіній (3:9), а Скобельська – Аліні Шевчук (1:2).

Тому надалі їх очікують бронзові фінали, ще одна українка Аліна Філіпович потрапила туди автоматично завдяки виходу у фінал "нейтральної" спортсменки, якій поступилася у чвертьфіналі.

Олексндра Хоменець (Україна) – Туба Демір (Туреччина) (до 55 кг)

Аліна Філіпович (Україна) – Еріка Богнар (Угорщина) (до 59 кг)

Манола Скобельська (Україна) – Адела Ганзлічкова (Чехія) (до 68 кг)

Всі фінальні сутички за участі українок відбудуться у четвер, 10 квітня, у вечірню сесію змагань, початок якої о 19:00.

Нагадаємо, збірна України на цьому чемпіонаті Європи буде представлена у всіх вагових категоріях і у вільній боротьбі, і в греко-римській, і в жіночій.