Україна здобула дві медалі у перший день рейтингового турніру по боротьбі

У четвер, 27 лютого, у Тірані (Албанія) розпочалися рейтингові змагання по боротьбі, у перший день яких Україна здобула дві медалі.

Про це повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

Зокрема, у вільному стилі Оксана Лівач у ваговій категорії до 50 кг виграла срібло, поступившись у фіналі представниці Японії Юмі Іто, а Олександра Хоменець стала бронзовою призеркою (до 55 кг).

Ще одна представниця України Аїда Керімова не зуміла пробитися у "бронзовий фінал". Серед чоловіків не зміг подолати кваліфікацію Дмитро Михнюк (65 кг).

28 лютого розпочнуть свої виступи представники греко-римського стилю, де Україну представлятимуть Артур та Микита Політаєви, Ярослав Фільчаков та Артур Овсепян.