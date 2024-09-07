Бондар — чемпіонка світу U-20

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу з греко-римської боротьби серед юніорів.

У фіналі вагової категорії до 62кг Бондар здобула перемогу над суперницею Нітіку (Індія) з рахунком 4:1.

#WrestlePontevedra U20 Worlds WW 62kg medal bouts results



🥇 Iryna BONDAR 🇺🇦 df. NITIKA 🇮🇳, 4-1



🥉Melanie JIMENEZ 🇲🇽 df. Hiunai HURBANOVA 🇦🇿, via fall (6-0)

🥉Nagisa ITO 🇯🇵 df. Selvi ILYASOGLU 🇹🇷, 10-9 — United World Wrestling (@wrestling) September 6, 2024

Зазначимо, що у травні цього року Бондар виграла Чемпіонат Європи U-23.

Нагадаємо, також нещодавно українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед юніорів. У фіналі вагової категорії до 97 кг Якушенко здобув вольову перемогу над Даріусом Кіферою з Німеччини з рахунком 6:4, поступаючись по ходу поєдинку 0-4.