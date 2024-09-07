Бондар — чемпіонка світу U-20
Ірина Бондар
Суспільне
Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу з греко-римської боротьби серед юніорів.
У фіналі вагової категорії до 62кг Бондар здобула перемогу над суперницею Нітіку (Індія) з рахунком 4:1.
Зазначимо, що у травні цього року Бондар виграла Чемпіонат Європи U-23.
Нагадаємо, також нещодавно українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед юніорів. У фіналі вагової категорії до 97 кг Якушенко здобув вольову перемогу над Даріусом Кіферою з Німеччини з рахунком 6:4, поступаючись по ходу поєдинку 0-4.