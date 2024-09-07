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Бондар — чемпіонка світу U-20

Володимир Кук — 7 вересня, 00:18
Бондар — чемпіонка світу U-20
Ірина Бондар
Суспільне

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу з греко-римської боротьби серед юніорів.

У фіналі вагової категорії до 62кг Бондар здобула перемогу над суперницею Нітіку (Індія) з рахунком 4:1.

Зазначимо, що у травні цього року Бондар виграла Чемпіонат Європи U-23.

Нагадаємо, також нещодавно українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед юніорів. У фіналі вагової категорії до 97 кг Якушенко здобув вольову перемогу над Даріусом Кіферою з Німеччини з рахунком 6:4, поступаючись по ходу поєдинку 0-4.

боротьба Чемпіонат світу U-20 Ірина Бондар

Ірина Бондар

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