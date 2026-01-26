Українська правда
Достатньо впевнено крокує сходинками рейтингів: Беленюк назвав гідного суперника для Усика

Катерина Лисянська — 26 січня 2026, 14:18
Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився думками щодо того, хто з сучасних бійців міг би кинути серйозний виклик чемпіону світу Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Слова Беленюка наводить Sport-express.ua.

"З наявних, можливо, бій проти англійця Мозеса Ітауми. Він – молодий хлопець, але достатньо впевнено крокує сходинками світових рейтингів", – сказав Беленюк.

Оцінюючи масштаб досягнень Олександра, Беленюк підкреслив, що українець уже досяг рівня найбільших чемпіонів в історії боксу. Депутат вважає, що порівнювати Усика сьогодні доречно лише з легендами минулого у їхній найкращій формі:

"А взагалі я думаю, що Усик вже настільки великий, що його можна порівнювати тільки в ретроспективі попередніх великих чемпіонів. Таких як Тайсон, Льюїс, Клички. Ось бій проти когось із них у їхніх найкращих кондиціях був би дійсно цікавим".

Варто зауважити, що сам Олександр Усик (24-0, 15 КО) наразі розглядає варіант поєдинку проти ексчемпіона світу Енді Руїза (35-2-1, 22 КО). А сам українець раніше розповів, за якої умови може побитись проти американського боксера. 

Нагадаємо, що нещодавно колишній абсолютний чемпіон прибув до Іспанії, де зараз проходить навчально-тренувальний збір житомирського футбольного клубу Полісся.

