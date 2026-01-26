Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Експерша ракетка світу повідомила про народження першої дитини

Станіслав Матусевич — 26 січня 2026, 19:06
Експерша ракетка світу повідомила про народження першої дитини
Гарбіньє Мугуруса
Instagram

Експерша ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса повідомила, що в її родині з бізнесменом Артуром Борхесом народився перший син.

Відповідний допис Мугуруса розмістила в Instagram.

"Наше маленьке диво. Маркосу Борхесу Мугурусі виповнився тиждень з моменту його появи", – підписала фото щаслива мати.

За свою кар'єру Мугуруса виграла 10 турнірів WTA в одиночному розряді, два з яких – серії Grand Slam. У 2016-му Гарбіньє стала переможницею Ролан Гаррос, а у 2017-му тріумфувала на Вімблдоні. 

У 2017 році іспанка досягла першої сходинки світового рейтингу, на якій пробула 4 тижні.

У квітні 2024-го Мугуруса завершила тенісну кар'єру, а в жовтні того ж року вийшла заміж за Артура Борхеса.

дитина Гарбіньє Мугуруса

Гарбіньє Мугуруса

Експерша ракетка світу оголосила про свою вагітність

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік