Експерша ракетка світу повідомила про народження першої дитини

Експерша ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса повідомила, що в її родині з бізнесменом Артуром Борхесом народився перший син.

Відповідний допис Мугуруса розмістила в Instagram.

" Наше маленьке диво. Маркосу Борхесу Мугурусі виповнився тиждень з моменту його появи", – підписала фото щаслива мати.

За свою кар'єру Мугуруса виграла 10 турнірів WTA в одиночному розряді, два з яких – серії Grand Slam. У 2016-му Гарбіньє стала переможницею Ролан Гаррос, а у 2017-му тріумфувала на Вімблдоні.

У 2017 році іспанка досягла першої сходинки світового рейтингу, на якій пробула 4 тижні.

У квітні 2024-го Мугуруса завершила тенісну кар'єру, а в жовтні того ж року вийшла заміж за Артура Борхеса.