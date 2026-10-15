Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула три золоті медалі та стала абсолютною чемпіонкою молодіжної першості Європи, який триває в Албанії.

У ваговій категорії до 61 кг українка у ривку показала найкращий результат, підкоривши 94 кг. У поштовху вона додала 121 кг. Із загальною сумою 215 кг Ольга виграла двоборство й завершила турнір із трьома золотими нагородами.

Варто зазначити, що для Ольги це вже не перший подібний успіх. У жовтні 2025 року вона також виборола статус абсолютної чемпіонки Європи U23 з важкої атлетики, але тоді змагалася у ваговій категорії до 58 кг.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п'ятірки загального заліку чемпіонату Європи-2025 серед молоді.