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Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 з важкої атлетики

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 22:20
Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи U23 з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула три золоті медалі та стала абсолютною чемпіонкою молодіжної першості Європи, який триває в Албанії.

У ваговій категорії до 61 кг українка у ривку показала найкращий результат, підкоривши 94 кг. У поштовху вона додала 121 кг. Із загальною сумою 215 кг Ольга виграла двоборство й завершила турнір із трьома золотими нагородами.

Варто зазначити, що для Ольги це вже не перший подібний успіх. У жовтні 2025 року вона також виборола статус абсолютної чемпіонки Європи U23 з важкої атлетики, але тоді змагалася у ваговій категорії до 58 кг.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п'ятірки загального заліку чемпіонату Європи-2025 серед молоді.

Важка атлетика Ольга Івженко

Ольга Івженко

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