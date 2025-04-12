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Чемпіонат Європи: знову без Конотоп, але з новими лідерами

Станіслав Лисак — 12 квітня 2025, 21:00
Чемпіонат Європи: знову без Конотоп, але з новими лідерами

У неділю, 13 квітня, в Кишиневі (Молдова) розпочинається чемпіонат Європи з важкої атлетики. Протягом дев'яти днів на турнірі будуть розіграні медалі у 20 вагових категоріях – по 10 у чоловіків і жінок.

Збірна України знову не буде представлена своїм найсильнішим складом. Лідерка команди й абсолютна чемпіонка Європи-2024 Каміла Конотоп пропустить турнір через наслідки травми, отриманої ще на Олімпіаді.

Вісім місяців лікування і другий пропущений великий турнір

Причина відсутності Конотоп у команді пов'язана з травмою стегна, яку вона отримала під час Олімпійських ігор у Парижі. Важкоатлетка зазнала проблем у задній поверхні стегна під час виконання підйому штанги в ривку, проте продовжувала змагання. У підсумку, виступ на Олімпіаді Конотоп закінчила на 7 місці. Уже з травмою українська спортсменка виконала успішну спробу в поштовху, яку навіть намагалася покращити, але безрезультатно через проблеми зі стегном.

Таким чином, один із двох головних стартів 2025 року – чемпіонат Європи, Конотоп пропустить. Зазначимо, що ще в грудні 2024-го вона пропустила чемпіонат світу, який проходив у Бахрейні. Чи встигне спортсменка відновиться до чемпіонату світу-2025 також поки незрозуміло.

Нагадаємо, що раніше на трьох чемпіонатах Європи (2021, 2023 і 2024) Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою, виграючи щоразу по три золоті медалі: у ривку, поштовху та двоборстві. А на чемпіонаті світу-2023 виборола срібну медаль і була однією з фавориток Ігор у Парижі. Нині ж, на чемпіонаті Європи, у її ваговій категорії до 59 кг. Україна представлена не буде.

Перспективна молодь

Тренерка жіночої збірної України Наталія Скакун зазначає в коментарі Суспільне Спорт, що на чемпіонат Європи команда вирушає в оновленому складі:

"Цього року ми хочемо оновити наш склад. У нас дуже багато перспективних дівчат, які демонструють хороші результати. Сподіваюся, що вже на наступний олімпійський цикл буде оновлена команда. Цілі в нас найамбітніші. Ми завжди приїжджали з чемпіонатів Європи з медалями, з кубками в командному заліку. Сподіваюся, що і на цьому ЧЄ теж покажемо хороший результат".

І справді, якщо подивитися на заявочні ваги наших атлетів, то картина складається вельми оптимістична. Так, наприклад, у ваговій категорії до 55 кг. Ольга Івженко заявила стартову вагу 205 кг, яка лише на два кілограми поступається вазі Гаранс Ріго з Франції.

У категорії до 64 кг. Світлана Москвіна, із заявочною вагою 227 кг. поступається тільки британці Сарі Девіс (228). До трійки найсильніших теоретично входить і Ірина Домбровська у ваговій категорії до 76 кг. У неї заявочна вага 230 кг. проти 235 у Моніки Марах (Польща) і 232 в ізраїльтянки Кайї Голд.

У ваговій категорії до 87 кг. Анастасія Манеська своєю заявочною вагою у 245 кг поступається тільки олімпійській чемпіонці з Норвегії Сольфрід Коанда (275) і Медіс Нгаке з Великої Британії (249).

Нарешті, у суперважкій категорії понад 87 кг. Валентина Кисіль заявила 245 кг. і поступається за цим показником лише бронзовій призерці Ігор у Парижі британці Колін Кемпбелл (280).

А ось у чоловічій збірній України реальний претендент на призове місце тільки один. У суперважкій ваговій категорії (понад 81 кг.) Богдан Гоза із заявленою вагою 415 кг поступається тільки срібному призеру Ігор у Парижі Вараздату Лалаяну з Вірменії, який заявив 450 кг.

Утім, у нас є досвідчені Павло Заліпський, Антон Сердюков, Богдан Бурячек, від яких фахівці та вболівальники завжди чекають приємних несподіванок у вигляді медалей на великих турнірах. І нинішній чемпіонат Європи не виняток.

Підтримати переможні традиції

На торішньому чемпіонаті Європи Павло Заліпський взяв єдину нагороду в чоловічій українській команді – срібло в ривку. А ось у поштовху зміг підняти тільки спочатку заявлену вагу і в сумі двоборства опинився за межею призерів, 4-те місце. У Кишиневі він, безумовно, постарається поліпшити свій результат.

Куди успішніше виступили представники України в жіночих змаганнях. Як уже зазначалося, Каміла Конотоп (до 59 кг) виборола всі три золоті медалі, а в категорії до 64 кг. в Анни Давидової срібло в ривку й поштовху та золото в сумі двоборства, а у Світлани Самуляк золото в ривку, бронза в поштовху та срібло – у двоборстві. На жаль, ні Конотоп (через травму), ні Давидової, ні Самуляк у команді, яка переживає зміну поколінь, не буде.

Водночас у категорії до 87 кг. два срібла, у поштовху та двоборстві, виборола Анастасія Маневська, а в суперважкій категорії понад 87 кг. бронзу в ривку рік тому завоювала Валентина Кісіль. У ривку вона також взяла тільки стартову вагу.

А вже зараз Маневська та Кісіль є нашими головними надіями на медалі.

Зірки Ігор на європейському помості

Крім Сольфрід Коанди олімпійськими чемпіонами від Європи в Парижі також стали болгарин Карлос Насар і Лаша Талахадзе з Грузії. І Насар, який у Парижі виступав у ваговій категорії до 89 кг. у новому олімпійському циклі вирішив себе спробувати вже у вазі до 96 кг. При цьому, ще в грудні 2024-го на чемпіонаті світу в Манамі (Бахрейн) він виграв золото в категорії до 89 кг.

А ось 31-річний Талахадзе – триразовий олімпійський чемпіон (Ріо-2016, Токіо-2020, Париж-2024), 7-кратний чемпіон світу і 7-кратний чемпіон Європи – свою блискучу кар'єру завершив одразу після Ігор у Парижі.

"Нейтрали" у великій кількості

Щодо призерів Ігор, то окрім Колін Кемпбелл і Вараздата Лалаяна в Кишиневі також виступить бронзовий призер Ігор у Парижі "нейтральний атлет" Євген Тихонцов. Як і на Олімпіаді, тут він виступить у ваговій категорії до 102 кг.

Разом із білорусом у великій кількості приїдуть на ЧЄ його земляки та росіяни. Політика МОК (Міжнародний олімпійський комітет) щодо повернення "нейтральних атлетів" на міжнародну арену у важкій атлетиці, на жаль, застосовується досить широко. Загалом на нинішньому ЧЄ буде 19 представників Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

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Своєю чергою, бронзові призерки Ігор Париж-2024 болгарин Божидар Андрєєв (до 73 кг) і Антоніо Піццолато (до 89 кг) з Італії нинішній чемпіонат Європи пропускають.

Натомість приїде до Кишинева срібна призерка Ігор у ваговій категорії до 49 кг. у жінок Міхаела Камбей із сусідньої Румунії, яка може виграти третій чемпіонат Європи поспіль, після Єревану-2023 і Софії-2024.

Де дивитися

Трансляції чемпіонату Європи будуть доступні на Youtube-каналі Європейської федерації важкої атлетики.

Змагання розпочнуться в неділю, 13 квітня, о 10:00 за київським часом. А перший комплект медалей буде розіграно у жінок, у ваговій категорії до 45 кг того ж дня, о 16:00.

Склад збірної України

Жінки: Тетяна Буднікова (до 45 кг), Ольга Івженко (до 55 кг), Світлана Москвіна, Віталія Филипів (обидві – до 64 кг), Ірина Домбровська (до 76 кг), Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг)

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський, Андрій Ревко (обидва — до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Антон Сердюков (до 96 кг), Євгеній Янцевич (до 102 кг), Богдан Бурячек (до 109 кг), Богдан Гоза, Владислав Прилипко (обидва — понад 109 кг)

Каміла Конотоп Павло Заліпський Анастасія Манєвська Чемпіонат Європи з важкої атлетики Тетяна Буднікова Ольга Івженко Світлана Москвіна Віталія Филипів Ірина Домбровська Валентина Кісіль Христина Бородіна Дмитро Вороновський Андрій Ревко Дмитро Кондратюк Антон Сердюков Євгеній Янцевич Богдан Бурячек Богдан Гоза Владислав Прилипко