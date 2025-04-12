Чемпіонат Європи: знову без Конотоп, але з новими лідерами

У неділю, 13 квітня, в Кишиневі (Молдова) розпочинається чемпіонат Європи з важкої атлетики. Протягом дев'яти днів на турнірі будуть розіграні медалі у 20 вагових категоріях – по 10 у чоловіків і жінок.

Збірна України знову не буде представлена своїм найсильнішим складом. Лідерка команди й абсолютна чемпіонка Європи-2024 Каміла Конотоп пропустить турнір через наслідки травми, отриманої ще на Олімпіаді.

Вісім місяців лікування і другий пропущений великий турнір

Причина відсутності Конотоп у команді пов'язана з травмою стегна, яку вона отримала під час Олімпійських ігор у Парижі. Важкоатлетка зазнала проблем у задній поверхні стегна під час виконання підйому штанги в ривку, проте продовжувала змагання. У підсумку, виступ на Олімпіаді Конотоп закінчила на 7 місці. Уже з травмою українська спортсменка виконала успішну спробу в поштовху, яку навіть намагалася покращити, але безрезультатно через проблеми зі стегном.

Таким чином, один із двох головних стартів 2025 року – чемпіонат Європи, Конотоп пропустить. Зазначимо, що ще в грудні 2024-го вона пропустила чемпіонат світу, який проходив у Бахрейні. Чи встигне спортсменка відновиться до чемпіонату світу-2025 також поки незрозуміло.

Нагадаємо, що раніше на трьох чемпіонатах Європи (2021, 2023 і 2024) Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою, виграючи щоразу по три золоті медалі: у ривку, поштовху та двоборстві. А на чемпіонаті світу-2023 виборола срібну медаль і була однією з фавориток Ігор у Парижі. Нині ж, на чемпіонаті Європи, у її ваговій категорії до 59 кг. Україна представлена не буде.

Перспективна молодь

Тренерка жіночої збірної України Наталія Скакун зазначає в коментарі Суспільне Спорт, що на чемпіонат Європи команда вирушає в оновленому складі:

"Цього року ми хочемо оновити наш склад. У нас дуже багато перспективних дівчат, які демонструють хороші результати. Сподіваюся, що вже на наступний олімпійський цикл буде оновлена команда. Цілі в нас найамбітніші. Ми завжди приїжджали з чемпіонатів Європи з медалями, з кубками в командному заліку. Сподіваюся, що і на цьому ЧЄ теж покажемо хороший результат".

І справді, якщо подивитися на заявочні ваги наших атлетів, то картина складається вельми оптимістична. Так, наприклад, у ваговій категорії до 55 кг. Ольга Івженко заявила стартову вагу 205 кг, яка лише на два кілограми поступається вазі Гаранс Ріго з Франції.

У категорії до 64 кг. Світлана Москвіна, із заявочною вагою 227 кг. поступається тільки британці Сарі Девіс (228). До трійки найсильніших теоретично входить і Ірина Домбровська у ваговій категорії до 76 кг. У неї заявочна вага 230 кг. проти 235 у Моніки Марах (Польща) і 232 в ізраїльтянки Кайї Голд.

У ваговій категорії до 87 кг. Анастасія Манеська своєю заявочною вагою у 245 кг поступається тільки олімпійській чемпіонці з Норвегії Сольфрід Коанда (275) і Медіс Нгаке з Великої Британії (249).

Нарешті, у суперважкій категорії понад 87 кг. Валентина Кисіль заявила 245 кг. і поступається за цим показником лише бронзовій призерці Ігор у Парижі британці Колін Кемпбелл (280).

А ось у чоловічій збірній України реальний претендент на призове місце тільки один. У суперважкій ваговій категорії (понад 81 кг.) Богдан Гоза із заявленою вагою 415 кг поступається тільки срібному призеру Ігор у Парижі Вараздату Лалаяну з Вірменії, який заявив 450 кг.

Утім, у нас є досвідчені Павло Заліпський, Антон Сердюков, Богдан Бурячек, від яких фахівці та вболівальники завжди чекають приємних несподіванок у вигляді медалей на великих турнірах. І нинішній чемпіонат Європи не виняток.

Підтримати переможні традиції

На торішньому чемпіонаті Європи Павло Заліпський взяв єдину нагороду в чоловічій українській команді – срібло в ривку. А ось у поштовху зміг підняти тільки спочатку заявлену вагу і в сумі двоборства опинився за межею призерів, 4-те місце. У Кишиневі він, безумовно, постарається поліпшити свій результат.

Куди успішніше виступили представники України в жіночих змаганнях. Як уже зазначалося, Каміла Конотоп (до 59 кг) виборола всі три золоті медалі, а в категорії до 64 кг. в Анни Давидової срібло в ривку й поштовху та золото в сумі двоборства, а у Світлани Самуляк золото в ривку, бронза в поштовху та срібло – у двоборстві. На жаль, ні Конотоп (через травму), ні Давидової, ні Самуляк у команді, яка переживає зміну поколінь, не буде.

Водночас у категорії до 87 кг. два срібла, у поштовху та двоборстві, виборола Анастасія Маневська, а в суперважкій категорії понад 87 кг. бронзу в ривку рік тому завоювала Валентина Кісіль. У ривку вона також взяла тільки стартову вагу.

А вже зараз Маневська та Кісіль є нашими головними надіями на медалі.

Зірки Ігор на європейському помості

Крім Сольфрід Коанди олімпійськими чемпіонами від Європи в Парижі також стали болгарин Карлос Насар і Лаша Талахадзе з Грузії. І Насар, який у Парижі виступав у ваговій категорії до 89 кг. у новому олімпійському циклі вирішив себе спробувати вже у вазі до 96 кг. При цьому, ще в грудні 2024-го на чемпіонаті світу в Манамі (Бахрейн) він виграв золото в категорії до 89 кг.

А ось 31-річний Талахадзе – триразовий олімпійський чемпіон (Ріо-2016, Токіо-2020, Париж-2024), 7-кратний чемпіон світу і 7-кратний чемпіон Європи – свою блискучу кар'єру завершив одразу після Ігор у Парижі.

"Нейтрали" у великій кількості

Щодо призерів Ігор, то окрім Колін Кемпбелл і Вараздата Лалаяна в Кишиневі також виступить бронзовий призер Ігор у Парижі "нейтральний атлет" Євген Тихонцов. Як і на Олімпіаді, тут він виступить у ваговій категорії до 102 кг.

Разом із білорусом у великій кількості приїдуть на ЧЄ його земляки та росіяни. Політика МОК (Міжнародний олімпійський комітет) щодо повернення "нейтральних атлетів" на міжнародну арену у важкій атлетиці, на жаль, застосовується досить широко. Загалом на нинішньому ЧЄ буде 19 представників Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Своєю чергою, бронзові призерки Ігор Париж-2024 болгарин Божидар Андрєєв (до 73 кг) і Антоніо Піццолато (до 89 кг) з Італії нинішній чемпіонат Європи пропускають.

Натомість приїде до Кишинева срібна призерка Ігор у ваговій категорії до 49 кг. у жінок Міхаела Камбей із сусідньої Румунії, яка може виграти третій чемпіонат Європи поспіль, після Єревану-2023 і Софії-2024.

Де дивитися

Трансляції чемпіонату Європи будуть доступні на Youtube-каналі Європейської федерації важкої атлетики.

Змагання розпочнуться в неділю, 13 квітня, о 10:00 за київським часом. А перший комплект медалей буде розіграно у жінок, у ваговій категорії до 45 кг того ж дня, о 16:00.

Склад збірної України

Жінки: Тетяна Буднікова (до 45 кг), Ольга Івженко (до 55 кг), Світлана Москвіна, Віталія Филипів (обидві – до 64 кг), Ірина Домбровська (до 76 кг), Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг)

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський, Андрій Ревко (обидва — до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Антон Сердюков (до 96 кг), Євгеній Янцевич (до 102 кг), Богдан Бурячек (до 109 кг), Богдан Гоза, Владислав Прилипко (обидва — понад 109 кг)