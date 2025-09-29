Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Важка атлетика

Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025

Олексій Мурзак — 29 вересня 2025, 19:22
Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025
Ірина Домбровська
vk.kr.ua

Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025 з важкої атлетики, який розпочнеться у четвер, 2 жовтня та триватиме до 11 жовтня в норвезькому Форде.

На турнірі Україну представлять дев'ять важкоатлетів: чотири у жіночих категоріях і п'ять у чоловічих, передає Суспільне Спорт.

Склад збірної України на ЧС-2025 з важкої атлетики

Жінки: Ольга Івженко (58 кг, група А), Ірина Домбровська (77 кг, група А), Анастасія Манєвська (86 кг, група В), Христина Бородіна (понад 86 кг, група В)

Чоловіки: Павло Заліпський (65 кг, група B); Антон Сердюков, Максим Домбровський (обидва – 94 кг, група В), Євген Янцевич (110 кг, група С), Владислав Прилипко (понад 110 кг, група В)

Розклад фіналів на ЧС-2025 з важкої атлетики за участі українців

  • Субота, 4 жовтня. Ольга Івженко (58 кг), Павло Заліпський (65 кг)
  • Середа, 8 жовтня. Ірина Домбровська (77 кг)
  • Четвер, 9 жовтня. Анастасія Манєвська (86 кг); Антон Сердюков, Максим Домбровський (94 кг)
  • П'ятниця, 10 жовтня. Євген Янцевич (110 кг), Владислав Прилипко (понад 110 кг)
  • Субота, 11 жовтня. Христина Бородіна (понад 86 кг)

Раніше Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) схвалила участь семи російських спортсменів у нейтральних кольорах на чемпіонаті світу у жовтні, але відхилила заявку на участь дев'яти.

Читайте також :
Збірна України завершила чемпіонат Європи із 13 медалями в активі: хто піднімався на подіум
Важка атлетика Павло Заліпський Анастасія Манєвська Ольга Івженко Ірина Домбровська Христина Бородіна Антон Сердюков Євгеній Янцевич Владислав Прилипко

Важка атлетика

12 росіян і 1 білорус не допущені до ЧС-2025
Міжнародна федерація важкої атлетики вперше за 4 роки допустила росіян до чемпіонату світу
Україна закликала відсторонити російських і білоруських важкоатлетів від участі на ЧС-2025
Яків Куценко – перший радянський олімпійський прапороносець
Султан Рахманов: олімпійський чемпіон з ногами різної довжини, зв'язки з криміналом і барани замість Стівена Сігала

Останні новини