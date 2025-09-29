Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025
Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025 з важкої атлетики, який розпочнеться у четвер, 2 жовтня та триватиме до 11 жовтня в норвезькому Форде.
На турнірі Україну представлять дев'ять важкоатлетів: чотири у жіночих категоріях і п'ять у чоловічих, передає Суспільне Спорт.
Склад збірної України на ЧС-2025 з важкої атлетики
Жінки: Ольга Івженко (58 кг, група А), Ірина Домбровська (77 кг, група А), Анастасія Манєвська (86 кг, група В), Христина Бородіна (понад 86 кг, група В)
Чоловіки: Павло Заліпський (65 кг, група B); Антон Сердюков, Максим Домбровський (обидва – 94 кг, група В), Євген Янцевич (110 кг, група С), Владислав Прилипко (понад 110 кг, група В)
Розклад фіналів на ЧС-2025 з важкої атлетики за участі українців
- Субота, 4 жовтня. Ольга Івженко (58 кг), Павло Заліпський (65 кг)
- Середа, 8 жовтня. Ірина Домбровська (77 кг)
- Четвер, 9 жовтня. Анастасія Манєвська (86 кг); Антон Сердюков, Максим Домбровський (94 кг)
- П'ятниця, 10 жовтня. Євген Янцевич (110 кг), Владислав Прилипко (понад 110 кг)
- Субота, 11 жовтня. Христина Бородіна (понад 86 кг)
Раніше Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) схвалила участь семи російських спортсменів у нейтральних кольорах на чемпіонаті світу у жовтні, але відхилила заявку на участь дев'яти.