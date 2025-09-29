Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2025 з важкої атлетики, який розпочнеться у четвер, 2 жовтня та триватиме до 11 жовтня в норвезькому Форде.

На турнірі Україну представлять дев'ять важкоатлетів: чотири у жіночих категоріях і п'ять у чоловічих, передає Суспільне Спорт.

Склад збірної України на ЧС-2025 з важкої атлетики

Жінки: Ольга Івженко (58 кг, група А), Ірина Домбровська (77 кг, група А), Анастасія Манєвська (86 кг, група В), Христина Бородіна (понад 86 кг, група В)

Чоловіки: Павло Заліпський (65 кг, група B); Антон Сердюков, Максим Домбровський (обидва – 94 кг, група В), Євген Янцевич (110 кг, група С), Владислав Прилипко (понад 110 кг, група В)

Розклад фіналів на ЧС-2025 з важкої атлетики за участі українців

Субота, 4 жовтня. Ольга Івженко (58 кг), Павло Заліпський (65 кг)

Середа, 8 жовтня. Ірина Домбровська (77 кг)

Четвер, 9 жовтня. Анастасія Манєвська (86 кг); Антон Сердюков, Максим Домбровський (94 кг)

П'ятниця, 10 жовтня. Євген Янцевич (110 кг), Владислав Прилипко (понад 110 кг)

Субота, 11 жовтня. Христина Бородіна (понад 86 кг)

Раніше Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) схвалила участь семи російських спортсменів у нейтральних кольорах на чемпіонаті світу у жовтні, але відхилила заявку на участь дев'яти.