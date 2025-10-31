Найкраща у всіх дисциплінах: Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи U-23

Українська важкоатлетка Ольга Івженко виграла три золоті медалі молодіжного чемпіонату Європи 2025 року, який проходить в Албанії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

22-річна українка виступила у трьох медальних змаганнях серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 58 кг. Спортсменка з Дружківки стала найкращою у ривку (95 кг), поштовху (115 кг) та сумі двоборства (210 кг).

Перевага Ольги над суперницями на змаганнях континентальної першості склала 21 кг. Це дозволило Івженко стати абсолютною чемпіонкою Європи 2025 року.

Друге та третє місця посіли представниці Німеччини Анніка Пільц та Ліля Бренд: перша виграла німецьку дуель у ривку та двоборстві, а друга – у поштовху. Цікаво, що вони обидві завершили змагання із однаковим сумарним результатом 189 кг.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики U-23. Жінки. 58 кг

Ольга Івженко (Україна): ривок – 95 кг, поштовх – 115 кг, сума – 210 кг; Анніка Пільц (Німеччина): ривок – 86 кг, поштовх – 103 кг, сума – 189 кг; Ліля Бренд (Німеччина): ривок – 83 кг, поштовх – 106 кг, сума – 189 кг.

Нагадаємо, що Ольга Івженко виграла дві медалі під час чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходив у квітні в Молдові.

Раніше стало відомо, що Ірина Домбровська встановила особистий рекорд чемпіонатів світу з важкої атлетики під час виступу в норвезькій комуні Фьорде.