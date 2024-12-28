Міністр спорту перебуває під тиском: Разорьонов – про призначення тренером збірної Полякова, який працював в окупованому Криму

Срібний призер Олімпіади-2004, дворазовий чемпіон світу та Європи у важкій атлетиці Ігор Разорьонов прокоментував скандал навколо призначення на вакантну посаду головного тренера збірної України 74-річного Олега Полякова, який працював у окупованому Криму.

Свою позицію він прокоментував у Facebook.

"Все своє життя я присвятив спорту, всі свої нагороди я привіз до нашої рідної України, чим я особисто пишаюся. І ось останні 12 років я працюю на посаді старшого тренера збірної України з важкої атлетики. Я, як ніхто, знаю сутність та специфіку мого виду спорту. Упевнений, мало хто має схожий досвід.

Але це все стало миттєво несуттєвим на думку міністра спорту, хоча комісія при міністерстві, яка вислухала мене, запропонувала мене на посаду головного тренера збірної України з важкої атлетики серед чоловіків 20 грудня цього року.

Тиск з боку президента федерації Олександра Гереги на міністра – величезний. Герега бачить на цій посаді пенсіонерів, людей старших за 70, або навіть людей, які мають російські паспорти. Він хоче поставити "своїх людей", хто танцюватиме під його дудку, а не розвиватиме наш вид спорту.

Я звертаюся до всіх небайдужих активістів, журналістів та просто любителів спорту. Давайте разом заявимо про цю несправедливість. Я сподіваюся на вашу підтримку. Слава Україні!", – заявив Разорьонов.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на цю інформацію та зазначив, що перед призначеннями на посади всі кандидати пройдуть спеціальні перевірки. Також Бідний зауважив, що люди, які працювали у тимчасово окупованому Криму не можуть обіймати такі посади в збірній України.

Зазначається, що призначення Полякова сталося через тиск президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги, на який погодилося міністерство.

Конкурсна комісія Мінмолоді та спорту рекомендувала на посади в штатну збірну команду України срібного призера Олімпійських ігор Ігоря Разорьонова та олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко (Скакун).

Олег Поляков, який за інформацією Орлова, не підготував жодного спортсмена за останні 10 років в Україні, працював в окупованому Криму в період з 2014 по 2018 рік.