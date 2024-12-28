Мінспорту доручило призначити тренером жіночої збірної України Полякова, який працював в окупованому Криму

Міністерство молоді та спорту України доручило призначити головним тренером жіночої збірної з важкої атлетики 74-річного Олега Полякова.

Про це повідомив заслужений тренер України Анатолій Орлов.

Зазначається, що призначення Полякова сталося через тиск президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги, на який погодилося міністерство.

Конкурсна комісія Мінмолоді та спорту рекомендувала на посади в штатну збірну команду України срібного призера Олімпійських ігор Ігоря Разорьонова та олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко (Скакун).

Олег Поляков, який за інформацією Орлова, не підготував жодного спортсмена за останні 10 років в Україні, працював в окупованому Криму в період з 2014 по 2018 рік.

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні Анна Рижикова увійшла до складу тренерів збірної України з легкої атлетики на 2025 рік.