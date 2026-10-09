Без прапорів і гімнів: Бідний повідомив про обмеження для Росії та Білорусі на ЄЮОФ-2027

Російські та білоруські спортсмени, які пройшли кваліфікацію на зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2027 року, зможуть виступати лише під прапором Європейських олімпійських комітетів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

За його словами, виконавчий комітет ЄОК заборонив використання національних прапорів і гімнів Росії та Білорусі на змаганнях у румунському Брашові. Представників державної влади цих країн також не запрошуватимуть на фестиваль.

"Нам вдалося відстояти принципову позицію щодо недопущення російської та білоруської державної символіки на Європейському юнацькому олімпійському зимовому фестивалі 2027 року в Брашові", – заявив Бідний.

Міністр назвав рішення результатом спільної роботи з європейськими партнерами. Водночас Україна продовжує наполягати на збереженні обмежень щодо участі представників держави-агресора в міжнародному спорті.

За словами Бідного, міністр спорту Росії та очільник російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов уже погрожує судовими позовами через заборону державної символіки.

"Під приводом захисту прав спортсменів росія домагається повернення свого прапора, державної символіки та міжнародного визнання. Для кремля спорт залишається інструментом державної пропаганди та легітимізації агресії", – наголосив український міністр.

Бідний також подякував єврокомісару Гленну Мікаллефу за підтримку України та закликав міжнародну спортивну спільноту зберігати принципову позицію.

IV Європейські ігри відбудуться 16–27 червня 2027 року в Стамбулі, Туреччина.

На них будуть розіграні прямі квоти на Олімпіаду-2028. Крім того, спортсмени матимуть можливість потрапити на ОІ завдяки системам олімпійського рейтингу.