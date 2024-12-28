Бідний: Якщо хтось працював на окупанта, то обіймати посади в збірній України він не зможе

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував Чемпіону доручення призначити головним тренером жіночої збірної з важкої атлетики 74-річного Олега Полякова, який працював у окупованому Криму в період з 2014 по 2018 рік.

Міністр зауважив, що всі кандидати на посади тренерів національної команди пройдуть спеціальні перевірки перед призначенням на посади.

"Рішення наразі не укладене і як будь-яке призначення воно передбачає спеціальну перевірку кандидатів, ми чекаємо на висновки від компетентних служб. Усі призначення будуть відбуватися тільки після їх висновку, так у нас завжди відбувається, це по-перше. По-друге, кандидат був рекомендований федерацією, моя позиція, як вже неодноразово я підкреслював, спиратися на думку саме профільної організації, яка несе відповідальність за спортивний результат.

Я вважаю, що ми відповідно до європейських практик передусім маємо делегувати повноваження по розвитку і питати за результат саме з громадських організацій, вони мають ставати спроможними, а для того потрібно давати їм повноваження і вимагати від них відповідальності. Це призначення буде здійснене тільки після перевірки цього факту про який було зазначено в медіа. Усі інші кандидати також будуть перевірені", – сказав Бідний.

Також міністр молоді та спорту зазначив, що люди, які працювали в тимчасово окупованому Криму не зможуть обіймати посади такого рівня.

"Якщо вони працювали на окупанта у тимчасово окупованому Криму, то обіймати такі посади вони безумовно не можуть", – підсумував Бідний.

Сайт Чемпіон спробує зв'язатися з президентом Федерації важкої атлетики України Олександром Герегою для з'ясування обставин цього призначення.

Раніше повідомлялося, що доручення призначити Олега Полякова тренером жіночої збірної з важкої атлетики сталося через тиск президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги, на який погодилося міністерство.

Конкурсна комісія Мінмолоді та спорту рекомендувала на посади в штатну збірну команду України срібного призера Олімпійських ігор Ігоря Разорьонова та олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко (Скакун).