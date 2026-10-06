Єврокомісія може обмежити фінансування федерацій за російську символіку

Європейська комісія розглядає можливість обмежити фінансування ЄС для спортивних федерацій та організацій, які допускають використання російської державної символіки на змаганнях у країнах Євросоюзу.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами Бідного, недопущення повернення державної символіки Росії у міжнародний спорт є одним із пріоритетів роботи України з Єврокомісією.

Про це міністр заявив після розмови з єврокомісаром з питань міжпоколінної справедливості, молоді, культури та спорту Гленом Мікаллефом.

"Вперше Єврокомісія розглядає можливість обмежувати фінансування ЄС для спортивних федерацій та організацій, які допускають російську символіку на змаганнях у країнах ЄС", – написав Бідний.

Український функціонер додав, що Мікаллеф підтвердив готовність працювати над таким рішенням разом з Україною. Також Бідний презентував єврокомісару новий проєкт Sports Recovery, спрямований на відновлення спортивної інфраструктури України.

За його даними, наразі понад 956 спортивних об'єктів в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, раніше МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії та припинив дію рекомендацій щодо обмежень для російських спортсменів. У деяких видах спорту росіян та білорусів поступово допускають до міжнародних змагань.