Бідний повідомив, скільки грошей заклали на спорт у проєкті держбюджету-2027

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що у проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено 7,6 млрд грн на спортивний напрямок.

Про це він написав у Фейсбуці.

Зокрема, 4,3 мільярда передбачені на спорт вищих досягнень (на 2026 рік на цей напрямок виділили 4,98 млрд), а на масовий спорт – 727 млн, що на 79 млн грн більше, ніж минулого року.

Розподіл коштів на 2027 рік

Спорт вищих досягнень – 4,3 млрд грн.

Розвиток спорту для осіб з інвалідністю, фізкультурно-спортивну реабілітацію, забезпечення підготовки та участі національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх – 1,4 млрд грн.

Підготовка кадрів у сфері фізичної культури та спорту закладами вищої освіти, розвиток спортивної медицини й науки у сфері спорту – 744,5 млн грн.

Масовий та адаптивний спорт – 727 млн грн.

Молодіжна політика – 201,5 млн грн.

Утвердження національної та громадянської ідентичності – 65,5 млн грн.

Додамо, що проєкт державного бюджету передали до Верховної Ради, де його мають розглянути та ухвалити.

"Бюджет обмежений, але ми усвідомлюємо важливість наших сфер, тож паралельно шукаємо додатковий ресурс через партнерів. Щоб більше підтримувати спортсменів, відбудовувати спортивну інфраструктуру, створювати можливості для молоді й розвивати політику утвердження національної й громадянської ідентичності", – додав міністр.

Нагадаємо, на 2026 рік на спорт у бюджеті України було закладено близько 6,8 мільярда гривень. А роком раніше витрати держави на цей напрям складали 5,7 млрд.

Детальніше про те, як формується бюджет України та розподіляються державні кошти ми розповідали в цьому матеріалі: