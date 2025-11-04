Українець Домбровський виборов три медалі на юніорському чемпіонаті Європи

Скарбничка збірної України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді (U20 & U23), який триває в Албанії, поповнилася ще трьома нагородами, які виборов Максим Домбровський.

На рахунку нашого важкоатлета срібні медалі у ривку (162 кг) та поштовху (201 кг), а за сумою двоборства з результатом 363 кг він здобув золоту медаль і став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 94 кг.

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, українські важкоатлети здобули шість медалей.

Напередодні у ваговій категорії до 77 кг серед спортсменок до 23 років Ірина Домбровська продемонструвала блискучий виступ. Українка здобула золото у ривку, піднявши 108 кг, та стала срібною призеркою у сумі двоборства з результатом 230 кг.

На рахунку України вже 23 нагороди на континентальній першості.