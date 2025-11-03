Українка Домбровська здобула дві медалі ЧЄ U23 з важкої атлетики

Скарбничка збірної України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді (U20 & U23), який триває в Албанії, поповнилася ще двома нагородами.

У ваговій категорії до 77 кг серед спортсменок до 23 років Ірина Домбровська продемонструвала блискучий виступ. Українка здобула золото у ривку, піднявши 108 кг, та стала срібною призеркою у сумі двоборства з результатом 230 кг.

У вправі поштовху Домбровська показала четвертий результат (122 кг), зовсім трохи поступившись суперницям у боротьбі за ще одну медаль.

Раніше Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європ U-23.