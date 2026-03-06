Оголена на платформі: українська важкоатлетка шокувала відвертим фото

Українська важкоатлетка Ірина Климець привернула увагу підписників незвичайною публікацією в соцмережах.

Спортсменка поділилася доволі відвертим знімком, на якому позує оголеною. При цьому вона обрала креативний спосіб, щоб зберегти інтригу Климець притиснула груди до ніг, таким чином прикривши тіло.

На фото важкоатлетка стоїть на сріблястій платформі з розпущеним волоссям і впевнено дивиться прямо в камеру.

Публікація швидко викликала активне обговорення серед фанатів, зібравши чимало схвальних відгуків.

Нагадаємо, нещодавно Ірина виступила на Кубку України з важкої атлетики, який проходив із 23 по 28 лютого 2026 року в Луцьку, завоювавши срібну медаль.

