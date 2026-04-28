Українську важкоатлетку засудили через відмову від фото з росіянкою під час нагородження

Українська спортсменка Ірина Домбровська "отримала на горіхи" від президента Європейської федерації важкої атлетики (EWF) Астріта Хасані, який розкритикував її за відмову від спільного фото з представницею Росії.

Відповідне відео розмови Хасані з Домбровською опублікував у своєму інстаграмі державний тренер із важкої атлетики Дмитро Сухоцький.

Українка, яка завоювала три медалі чемпіонату Європи-2026 у грузинському Батумі, покинула п'єдестал одразу після отримання нагороди. Домбровська не зробила світлину з росіянкою Варварою Кузьміновою, яка виступала на змаганнях у нейтральному статусі.

Цей гідний вчинок Ірини не оцінило керівництво EWF.

"Це неприйнятно, тому що спорт — поза політикою в нашій організації. Спасибі велике", – сказав очільник федерації.

Сухоцький підкреслив, що українська важкоатлетка не порушила жодних правил, адже у регламенті церемонії нагородження немає жодного обов'язку щодо участі у спільному фотографуванні.

"Незважаючи на це, на адресу спортсменки та головного тренера пролунали публічні зауваження щодо заборони політичних демонстрацій. Вважаю, що повага до спортсменів має ґрунтуватися на правилах, а не на суб'єктивних очікуваннях", – написав наставник.

Зазначимо, що торік Домбровська стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи.

Відзначимо, що Хасані має доволі неоднозначну позицію. Адже восени 2025-го він відкрито запропонував президентці Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі скасувати нейтральний статус для спортсменів із Росії та Білорусі.