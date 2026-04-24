Українка Домбровська здобула три медалі на чемпіонаті Європи

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська здобула три бронзові медалі на чемпіонаті Європи 2026, що триває в грузинському Батумі.

У ривку українка підняла штангу вагою 110 кг, посівши третє місце. Ірина поступилася лідерці змагань Янетте Юлісойні з Фінляндії лише трьома кілограмами.

Другу медаль молода спортсменка здобула у поштовху. Домбровська продемонструвала результат – 133 кг.

За сумою балів українська важкоатлетка посіла третє місце на подіумі – 243 кг. Чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 77 кг стала Янетте Юлісойні з результатом 247 кг.

Чемпіонат Європи-2026. Жінки, 77 кг

Янетте Юлісойні (Фінляндія): 113 кг (ривок) + 134 кг (поштовх) = 247 кг (сума) Варвара Кузьмінова: 112 кг + 132 кг = 244 кг Ірина Домбровська (Україна): 110 кг + 133 кг = 243 кг

Зазначимо, що торік Ірина Домбровська стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що Каміла Конотоп вчетверте стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у категорії до 58 кг.

Загалом в активі збірної України вже 11 медалей, здобутих на чемпіонаті Європи 2026.