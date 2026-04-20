Українка Конотоп вчетверте стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Каміла Конотоп виграла три золоті медалі чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики у категорії до 58 кг.

Їй не було рівних як у ривку (100 кг), так і у поштовху (121 кг) та у сумі двоборства (221 кг).

Водночас мале "срібло" у поштовху здобула ще одна представниця України Ольга Івженко, яка показала результат у 120 кг.

Зазначимо, що Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Раніше вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.

Напередодні українка Катерина Малащук виграла дві "бронзи" та "срібло" у категорії до 48 кг. Загалом на рахунку збірної України вже 7 медалей після двох змагальних днів.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить з 19 по 26 квітня в Батумі.

У листопаді минулого року збірна України з важкої атлетики увійшла до п'ятірки найкращих на чемпіонаті Європи серед молоді, що відбувся в Албанії.