Українські важкоатлети здобули ще 6 медалей на юніорському чемпіонаті Європи

Українські важкоатлети здобули шість медалей у передостанній день чемпіонату Європи U20/U23, що триває у Дурресі (Албанія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Так, три золоті медалі у категорії до 110 кг виборов Данило Чиняков. У ривку він показав результат 171 кг, що стало рекордом сереж юніорів до 20 років, у поштовху взяв 203 кг, набравши за сумою двоборства 374 кг, що також стало рекордним результатом серед юніорів.

Також 2 бронзи, у поштовху та за сумою двоборства, виборола Ганна Калашник (категорія +86 кг), також одна бронзова медаль в активі Андрія Боровського, який показав третій результат у поштовху в категорії до 110 кг.

Напередодні у ваговій категорії до 77 кг серед спортсменок до 23 років Ірина Домбровська продемонструвала блискучий виступ. Українка здобула золото у ривку, піднявши 108 кг, та стала срібною призеркою у сумі двоборства з результатом 230 кг.