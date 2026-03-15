Російського футболіста затримали в Москві за підозру в жорстокому вбивстві

20-річного футболіста Урала-2 Данііла Секача затримали у столиці Росії за підозрою у вбивстві місцевої підприємиці.

Про це повідомляють росЗМІ.

Злочин стався у квартирі на Строгінському бульварі. Підозрюваного згодом затримали в готелі на Звенигородському шосе приблизно на відстані 14 кілометрів від місця події.

Слідство встановило, що 16-річній доньці загиблої зателефонували та представилися співробітниками поліції. Її переконали відчинити двері нібито для проведення розшукових заходів.

Після проникнення у квартиру футболіст відкрив сейф, а дівчину відправив на вулицю. Він наказав дочекатися матір і не пускати її у квартиру.

Згодом вони разом повернулися додому, після чого чоловік напав на 48-річну жінку та декілька разів ударив її ножем. Після нападу він забрав гроші та втік з місця події.

Зазначається, що тіло жінки виявили у квартирі з множинними травмами, характерними для насильницької смерті. Поруч знаходився сейф, розкритий болгаркою.

Загалом було викрадено декілька тисяч доларів і монети з дорогоцінних металів. Загибла займалася колекціонуванням монет часів Катерини II.

Ймовірний вбивця є вихованцем московського Локомотива. З січня 2025 року Данііл Секач є гравцем єкатеринбурзького Урала, де виступав у складі другої команди.

