В Росії тренер дитячої футбольної команди програв зібрані батьками гроші у казино

Богдан Войченко — 15 березня 2026, 09:53
Тренера російської футбольної команди Факел Євгєнія Гавришева звинуватили у привласненні грошей, які батьки збирали для поїздки дітей на тренувальні збори.

За даними слідства, наставник запропонував організувати для 33 вихованців команди поїздку до Кисловодськ. Батьки підтримали ідею та зібрали понад 843 тисячі рублів (понад 10 тисяч доларів). Усі кошти передали тренеру, який мав зайнятися організацією поїздки.

Однак за кілька днів до запланованого виїзду Гавришев раптово повідомив, що збори нібито переносяться на іншу дату. Після цього ситуація стала ще дивнішою коли батьки попросили повернути гроші, тренер просто відмовився це зробити.

Після звернення до поліції правоохоронці швидко встановили, куди зникли кошти. Як з'ясувалося під час розслідування, більшу частину грошей чоловік програв у онлайн-казино.

Кримінальну справу розглядає Ленінський районний суд Курська. Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину. Його звинувачують у привласненні та розтраті коштів.

Тепер тренеру може загрожувати до шести років позбавлення волі. Наступне засідання суду у цій резонансній справі призначене на 16 березня.

Раніше повідомлялося, що в Росії дитину дискваліфікували зі змагань з плавання через екіпіювання іноземного бренду.

